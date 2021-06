Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW und hohem Sachschaden

Grünstadt/Ebertsheim (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 22.06.2021 gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Eisenberger Straße in Ebertsheim. Ein 82-jähriger Mann aus dem Bereich Eisenberg fuhr aus Unachtsamkeit mit seinem PKW an einen am Straßenrand stehenden PKW. Durch den Zusammenprall wurde der geparkte PKW einige Meter nach vorne geschoben und der PKW des Unfallverursachers überschlug sich ein Mal, sodass das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Durch den Einsatz von weiteren Verkehrsteilnehmern konnte der 82-Jährige aus dem überschlagenen PKW herausgezogen werden und blieb lediglich leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Erstversorgung durch den Rettungsdienst war die Eisenberger Straße für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Der 82-Jährige kam für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

