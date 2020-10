Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrraddiebstahl misslingt - Tatverdächtige dank Zeuge ermittelt

Kirchhundem (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag gegen 08.45 Uhr zwei ca. 25 Jahre alte Personen, die sich mit einem Werkzeug an einem Fahrrad zu schaffen machten. Nach seinen Angaben versuchten sie, am Bahnhof in Welschen Ennest, mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss eines Pedelecs aufzubrechen. Als dies misslang entfernten sie sich in Richtung Rahrbach. Eine von Polizeibeamten durchgeführte Suche blieb erfolglos.

Ca. eine Stunde später meldete sich der Zeuge erneut. Er beobachtete wie die beiden Männer den Regionalzug in Richtung Siegen bestiegen. Diese Angaben wurden der Polizei Siegen sowie der Bundespolizei mitgeteilt. Gegen 10.40 Uhr konnten zwei Personen, auf die die Beschreibung passte, in Siegen angetroffen werden.

Nach Personalienfeststellung wurden sie wieder entlassen. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen.

