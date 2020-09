Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Falschfahrer auf der B9 - Polizei sucht Zeugen und mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer (55/0309)

Speyer/Germersheim (ots)

03.09.2020, 20:17 Uhr

Am Donnerstag gegen 20:17 Uhr meldete die Polizei Germersheim einen Falschfahrer auf der B9. Dieser solle die B9 aus Richtung Ludwigshafen kommend mit einem Motorrad zwischen den Abfahrten L272 und B35 auf dem Standstreifen in entgegengesetzter Richtung befahren. Umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Der gesuchte Motorradfahrer erschien jedoch wenig später bei der Polizei. Hier schilderte er, seinen Geldbeutel während der Fahrt auf der B9 verloren zu haben. Eine Absuche des dortigen Standstreifens, den er hierzu in entgegengesetzter Richtung langsam befahren habe, sei erfolglos geblieben, weswegen er sich nun an die Polizei wende. Dem 29-jährige Mann aus Raststatt wurde daraufhin eröffnet, dass sich aufgrund seines Fahrverhaltens der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung ergebe und diesbezüglich strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die den Motorradfahrer bei seiner Fahrt auf dem Standstreifen wahrgenommen haben bzw. die durch sein Fahrverhalten gefährdet wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer (Tel. 06232 - 1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de) oder die Polizei Germersheim (Tel. 07274 - 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de) entgegen.

