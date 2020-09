Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Abbiegender Transporter touchiert Radfahrerin und verletzt diese leicht (28/0309)

Speyer (ots)

03.09.2020, 11:55 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Paketzusteller und einer 70-jährigen Radfahrerin aus Speyer kam es am Donnerstag kurz vor 12 Uhr an der Kreuzung Viehtriftsstraße / Am Roßsprung. Weil der 22-jährige Fahrer des Transporters in zu engem Bogen von der Viehtriftstraße nach links in die Straße Am Roßsprung einbog, traf er mit seinem Außenspiegel die ihm aus der Straße Am Roßsprung entgegenfahrende Radfahrerin. Diese verlor durch den Kontakt die Kontrolle über ihr Fahrrad und beschädigte beim Sturz ein am Fahrbahnrand geparkten BMW. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 450EUR. Die Gestürzte erlitt Abschürfungen und leichte Verletzungen, verzichtete aber auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes.

