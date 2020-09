Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer bringt Fußgängerin zu Sturz und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (54/0309)

Speyer (ots)

03.09.2020, 18:50 Uhr

Am Donnerstag gegen 18:50 Uhr ereignete sich in der Landwehrstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 17-jährige Fußgängerin aus Speyer leicht verletzt wurde. Diese befand sich in Begleitung zweier Freundinnen auf dem auf Friedhofseite verlaufenden Gehweg. Kurz vor der Fußgängerampel Brunckstraße kam ihnen ein Radfahrer entgegen, der mit der 17-Jährigen zusammenstieß. Beim Sturz erlitt die junge Frau Abschürfungen an den Armen. Der Radfahrer - ca. 20-jährig, schlank, dunkler Teint, Brille, längere dunkle Haare, dunkle Hose und Lederjacke - setzte danach seine Fahrt in Richtung Wartturmkreuzung fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Er konnte durch die Polizei im Umfeld des Unfallortes nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Radfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell