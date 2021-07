Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, Bundesstr. 248, Höhe Wetterschacht.Zeit: Samstag, 17. Juli 2021, 01:15 Uhr. Ein 18-jähriger Opel Fahrer aus Lamspringe befuhr mit seinem PKW die Bundesstr. 248 in Richtung Ildehausen und in Höhe Wetterschacht querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Das Reh wurde vom PKW erfaßt und verendete am Unfallort. Zuständiger Jagdberechtigter erschien zur Unfallstelle und das tote Reh wurde waidgerecht entsorgt. Am Opel entstand Frontsachschaden in Höhe von 2000.-Euro.

