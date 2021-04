Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210430-4: Autofahrerin mit Baseballschläger bedroht - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag (29. April) hat ein unbekannter Autofahrer einer 54-jährigen Frechenerin mit einem Baseballschläger gedroht, weil er augenscheinlich nicht mit dem Fahrverhalten der 54-Jährigen einverstanden war. Die 54-Jährige schilderte bei der Anzeigenaufnahme, dass sie sich gegen 11.30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Alfred-Nobel-Straße befunden habe. Sie wollte sich gerade wieder in den Verkehr einordnen, als ihr ein schwarzer Mercedesfahrer auf dem Tankstellengelände den Weg abgeschnitten haben soll. Sie hupte, woraufhin der Fahrer des Mercedes ausgestiegen sei, einen Baseballschläger aus seinem Kofferraum genommen habe und so sich so vor das Fahrzeug der 54-Jährigen gestellt haben soll. Nachdem die Frechenerin angab, die Polizei zu verständigen, soll der Mann in sein Fahrzeug gestiegen und davongefahren sein. Die Zeugin beschrieb den Mann als 25 bis 30 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß, mit kurzem dunklen Haar und einem dunklen Bart. Er soll helle Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat zu melden. (akl)

