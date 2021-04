Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210430-3: Zeugensuche nach Sachbeschädigung in Freibad - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen um Mithilfe.

Am Montagnachmittag (26. April) haben sich unbekannte Täter zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr Zugang zu dem umfriedeten Gelände der 'Erftlagune' verschafft und einen Dienstwagen der Stadt Kerpen beschädigt, der in einer Garage stand. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233-52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

