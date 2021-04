Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210430-2: Technische Geräte aus Traktoren entwendet: Zeugen gesucht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag hochwertige Fahrzeugtechnik eines Landwirtschaftsbetriebs entwendet haben, sucht Die Polizei Rhein-Erft nun nach Zeugen. Zwischen Mittwoch (28. April) 23 Uhr und Donnerstag (29. April) 7 Uhr haben der oder die unbekannten Täter laut Zeugenaussagen Navigationssysteme und Displays aus sieben Traktoren am Siedlerweg in Gymnich gestohlen. Es entstand ein hoher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233-52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

