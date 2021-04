Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210429-5: Kradfahrer trotz Reanimation verstorben - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag (29. April) in der eher wenig befahrenen Winterstraße gekommen. Ein Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

In der Winterstraße stießen gegen 14:50 Uhr ein Kradfahrer und ein Autofahrer in Höhe einer dort ansässigen Firma zusammen. Dabei wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog wieder ab.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Autofahrer die Winterstraße in Richtung Neumannstraße. Ihm entgegen kam ein Kradfahrer. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen des Autofahrers nach links und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Ein Ersthelfer leitete die Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus und ein Seelsorger betreute die Betroffenen.

Zur Dokumentation des Unfalles erschien das Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei, das mit speziellem Equipment die Unfallstelle aufsuchte und die Hürther Kollegen unterstütze. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates zur genauen Unfallursache dauern an. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell