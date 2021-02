Polizei Mettmann

POL-ME: Berliner Viertel: Fahrrad angezündet - Monheim am Rhein - 2102145

Mettmann (ots)

Am späten Mittwochabend (24. Februar 2021) hat ein bislang noch unbekannter Täter an der Lichtenberger Straße im Berliner Viertel in Monheim am Rhein ein Damenfahrrad angezündet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:40 Uhr alarmierte ein Anwohner der Lichtenberger Straße die Feuerwehr, weil vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad brannte. Die Feuerwehr der Stadt Monheim war schnell vor Ort und konnte das kleinere Feuer löschen, bevor es andere Räder beschädigen konnte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde das Fahrrad mutwillig am Hinterreifen in Brand gesetzt. Anschließend brannte auch der am Fahrrad befestigte Korb.

Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich bislang keine. Die Polizei bittet bei der weiteren Bearbeitung um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

