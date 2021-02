POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2102142

Polizei Mettmann

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Freitagnachmittag (19. Februar 2021) kam es an der Friedrichstraße in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines roten Seat Ibiza hatte ihr Fahrzeug gegen 15:15 Uhr auf dem Parkstreifen vor einem Kiosk abgestellt. Als sie nur kurze Zeit später, gegen 15:35 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Heck ihres Seat fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

In der Zeit von Samstagmittag, 13. Februar, bis Montagnachmittag (22. Februar 2021) kam es an der Bahnhofstraße 66 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer eines Mehrfamilienhauses, welches lediglich über einen separaten Zuweg parallel zur Fahrbahn der Bahnhofstraße erreichbar ist, hatte am Montagnachmittag einen frischen Unfallschaden an der Hauswand festgestellt. Aufgrund der Höhe der Schäden kann nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen davon ausgegangen werden, dass diese nur durch einen Lkw entstanden sein können. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

In der Zeit von Montagabend (22. Februar 2021) bis Dienstagmorgen (23. Februar 2021) kam es an der Leipziger Straße in Heiligenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines schwarzen Audi A1 Sportpack hatte ihr Fahrzeug gegen 18 Uhr in einer Parkbucht linksseitig der Leipziger Straße in westlicher Fahrtrichtung abgestellt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 06 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Radkasten fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 5.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

In der Nacht zu Dienstag (23. Februar 2021) kam es auf der Kolpingstraße in Heiligenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines blauen Audi S3 Sportpack hatte sein Fahrzeug gegen 23 Uhr im Einmündungsbereich Kolpingstraße / Wiesenstraße in Höhe der Haus-Nummer 1 abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 06:25 Uhr, kehrte er zum Abstellort zurück und begab sich mit seinem Fahrzeug zu seiner Arbeitsanschrift. Hier stellte er erst am Nachmittag einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür seines Fahrzeuges fest. Nach eigenen Angaben kann der Schaden nur während des Abstellvorgangs in der Nacht an der genannten Örtlichkeit entstanden sein. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.500 Euro geschätzten Schadens zu bemühen. Bei einer Spurensicherung konnte dunkelroter Fremdlack gesichert werden, welcher vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug stammt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Sonntagnachmittag (21. Februar 2021) bis Montagvormittag (22. Februar 2021) kam es auf der August-Thyssen-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines grauen Ford Focus hatte am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, sein Fahrzeug am Fahrbahnrand in Höhe der Haus-Nummer 5 abgestellt. Als er am Folgetag, gegen 09:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen linken Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

--- ERFOLGSMELDUNG ---

Wie bereits in eigener Pressemitteilung berichtet (siehe ots-Nummer: 2102139, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4846874), konnte am Dienstagabend (23. Februar 2021) eine Verkehrsunfallflucht an der Bergiusstraße in Ratingen-West geklärt werden. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte beobachtet, wie ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer VW Tiguan bei dem Versuch, auszuparken, sowohl das hintere als auch das vordere Fahrzeug beschädigte. Der Fahrzeugführer bracht den Ausparkversucht selbstständig ab und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten an der Wohnanschrift des Halters den 13-Jährigen Sohn als Tatverdächtigen ermitteln. Bei einer Begutachtung der Unfallörtlichkeit identifizierte die Unfallzeugin den ebenfalls anwesenden 13-Jährigen zweifelsfrei als flüchtigen Fahrzeugführer. Gegen den minderjährigen und somit strafunmündigen Ratinger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

--- ERFOLGSMELDUNG ---

Eine weitere Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend (23. Februar 2021) am Berliner Platz in Ratingen-West konnte dank aufmerksamer Zeugen schnell geklärt werden. Ein 44-Jähriger hatte angegeben, von einem rückwärtsfahrenden BMW am Fuß verletzt worden zu sein. Der Fahrer hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu bemühen und eine Schadensregulierung einzuleiten. Das Fahrzeug konnte dank Zeugenangaben im Nahbereich abgestellt angetroffen werden. Der Halter des grauen 1er BMW mit Gelsenkirchener Städtekennung (GE-) befand sich nicht am Abstellort des Fahrzeuges. Zur Spurensicherung wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Montagmittag, 22. Februar 2021, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Nourneystraße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die gegen 13:30 Uhr in einem auf dem Parkplatz geparkten Ford Mondeo saßen, bemerkten plötzlich einen lauten Knall und sahen einen Einkaufswagen, welcher das Heck des Fahrzeuges beschädigt hatte. Die Frau, die den Einkaufswagen zuvor über den Parkplatz geschoben hatte entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit den Frauen vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Frau kann folgendermaßen beschrieben werden:

- lange Haare mit grauem Ansatz und orangefarbene Haarspitzen - schlanke Figur - bekleidet mit einer Weste - älteren Jahrgangs

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Dienstagmorgen (23. Februar 2021) kam es auf der Weststraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines rot-grauen Audis mit Solinger Städtekennung (SG-) hatte gegen 06 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Heinrich-Hertz-Straße in Höhe der Haus-Nummer 40 abgestellt. Als er gegen 07 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Ein zuvor vor dem Audi abgestellter weißer Lkw (3,5t) mit Mettmanner Städtekennung (ME-) hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Ob der Lkw als Verursacher für den entstandenen Schaden in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Schadensbild an dem betroffenen Audi lässt jedoch darauf schließen, dass ein Lkw als Unfallverursacher in Frage kommt.

Am Dienstag, 23. Februar 2021, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Liebigstraße in Hilden. Der Halter eines grauen BMW, 318i, hatte gegen 15:55 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkstreifen in Höhe der Haus-Nummer 21 abgestellt. Gegen 20:00 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und fuhr zu seiner Wohnanschrift. Erst hier stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Er begab sich zurück zur Abstellörtlichkeit an der Liebigstraße und informierte die Polizei. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile des vermeintlichen Unfallverursachers sichergestellt werden. Dieser hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 4.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Dienstagabend (23. Februar 2021) kam es auf einem Parkplatz im Kreuzungsbereich Solinger Straße / Kurze Straße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines silberfarbenen Opel Corsa hatte gegen 18:00 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 21:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

