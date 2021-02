Polizei Mettmann

POL-ME: Mit über 100 km/h auf der Schneiderstraße geblitzt - Langenfeld - 2102140

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag (23. Februar 2021) hat die Polizei in Langenfeld auf der Schneiderstraße nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 17:45 Uhr stellten die Beamten dabei in nur zweieinhalb Stunden leider 76 Verstöße fest.

Unrühmlicher Spitzenreiter und damit "Tagesschnellster" war der Fahrer eines Mercedes mit Mettmanner Kennzeichen: Der Mann wurde von den Polizeibeamten mit 104 Kilometern pro Stunde gemessen - bei erlaubten 50 km/h. Abzüglich der so genannten "Toleranzgrenze" erwartet den Fahrzeugführer nun eine Geldbuße in Höhe von 200 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann wird auch in Zukunft neben ihren angekündigten Mess-Standorten Geschwindigkeitskontrollen auch unangekündigt im gesamten Kreisgebiet durchführen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell