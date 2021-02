Polizei Mettmann

POL-ME: Dritter Platz bei der digitalen Berufsorientierungsbörse - Kreis Mettmann - 2102141

Mettmann (ots)

Die im November 2020, bedingt durch die Corona-Pandemie, lediglich digital stattgefundene Berufsorientierungsbörse ("BOB") (wir berichteten, siehe: ots-Nummer 2011087, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4765913) war ein großer Erfolg für die Kreispolizeibehörde Mettmann.

Zur Wahl des besten Ausstellers wurde am heutigen Mittwoch, 24. Februar 2021, verkündet, dass die Kreispolizeibehörde Mettmann einen erfolgreichen dritten Platz belegen konnte. Unsere Personalwerberin, Frau Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, nahm heute -gemeinsam mit dem Sachgebietsleiter Polizeihauptkommissar Marten Harms- die Urkunde bei einer online-Prämierung offiziell entgegen.

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, zumal wir anhand der Zugriffszahlen auf unseren virtuellen Stand in der Rangliste sogar den zweiten Platz belegen konnten. Die heutige Auszeichnung sowie die hohen Zugriffszahlen belegen das hohe Interesse am Beruf des Polizeikommissars / der Polizeikommissarin, welches sich auch in den Bewerberzahlen widerspiegelt.", so Nicole Rehmann.

Die digitale Berufsorientierungsbörse fand in den vergangenen Jahren in der Langenfelder Stadthalle statt. Zahlreiche Aussteller hatten hier die Möglichkeit wahrgenommen, sich und die von ihnen angebotenen unterschiedlichen Berufsausbildungsmöglichkeiten darzustellen. Auch die Kreispolizeibehörde Mettmann war in den vergangenen Jahren mit einem eigenen Stand unserer Personalwerberin präsent und konnte im Jahr 2018 sogar den ersten Platz bei der Wahl des besten Ausstellers belegen.

Die nächste "BOB" findet online am 11. Mai 2021, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, statt. Alle Ausstellerinformationen sind ganzjährig unter folgendem Link abrufbar:

https://bobplus.de/bob-2021-online/

Fragen zum Polizeiberuf werden natürlich auch außerhalb der Berufsorientierungsbörse von unserer Personalwerberin Frau Rehmann gerne unter der Telefonnummer 02104 982 - 2222 oder auch per Email unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de jederzeit gerne beantwortet.

