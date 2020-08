Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch im Stadionviertel

Neuss-Stadionviertel (ots)

Am Sonntag (23.8.), gegen 21:15 Uhr, kehrte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Fichtestraße zurück und stellte fest, dass das Gartentor aufgebrochen war. Zudem hatten Unbekannte die Gartenmöbel so an das Gebäude gestellt, dass ein Aufstieg in die oberen Etagen möglich gewesen wäre. Offenbar wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört. Spuren im Garten zeugen von ihrer Flucht. Die Polizei geht von einem versuchten Wohnungseinbruch aus.

Zeugen, die am Sonntagabend an der Fichtestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 gebeten. (Telefon 02131 3000)

"Verhelfen Sie Einbrechern nicht zum Aufstieg"

Mülltonnen, Gartenmöbel usw. eignen sich als Aufstiegshilfe. Sie sollten insbesondere bei längerer Abwesenheit weggeschlossen oder zum Beispiel mit einer Kette gesichert werden.

Nutzen Sie das kompetente und kostenlose Beratungsangebot der Sicherheitsexperten. Die technischen Berater der Kriminalpolizei erreichen Sie unter der der Rufnummer 02131 3000.

