Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Festnahme eines professionell vorgehenden Ladendiebes durch aufmerksame Kaufhaus-Mitarbeiter

Bad Segeberg (ots)

Am 17.03.2021 haben Mitarbeiter eines großen Technik-Kaufhauses in der Straße Kirchweg (Henstedt-Ulzburg) gegen 13.30 Uhr beobachten können, dass sich zwei Personen verdächtig in den Verkaufsräumen verhielten und offensichtlich Ware in eine mitgebrachte Tasche verstauten.

Beim Verlassen des Geschäftes wurden die Männer angehalten, wobei eine Person flüchten konnte. Die Tasche mit dem Diebesgut, eine Drohne und Kopfhörer im Warenwert von insgesamt 750 Euro, konnte zunächst der herbeigerufenen Streifenbesatzung übergeben werden.

Die Tasche war von den Tätern so präpariert worden, dass die Sicherheitsschleuse im Eingangsbereich keinen akustischen Alarm auslösen konnte.

Bei der festgenommenen Person handelt es sich um einen 16jährigen ukrainischen Asylbewerber aus einem Wohnheim in Nordhessen. Der Mitttäter ist etwa 20 Jahre alt, war bekleidet mit einem schwarzweiß karierten Oberteil, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Base-Cap. Der Täter konnte mit einem roten Pkw Audi A 4 entkommen.

Der Jugendliche wurde nach einer ersten Befragung einem geschlossenen Wohnheim in Norderstedt überstellt und wird sich nun wegen bandenmäßigem Diebstahl verantworten müssen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem flüchtigen Täter der Polizei in Henstedt-Ulzburg unter der Telefonnummer 04193 / 99 13 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell