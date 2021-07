Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 18.07.21, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die Auschnippe in Uslar in Fahrtrichtung Sohlingen. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 EUR.

