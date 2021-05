Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen

Landkreis Tuttlingen) Graffiti-Sprayer verschandeln Friedhofsmauer (09.05.2021)

Gunningen (ots)

Sachschaden haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Rathausstraße, Höhe der Einmündung zur Kirchgasse, verursacht. Unbekannte Graffiti-Sprayer verschmutzten eine Friedhofsmauer mit mehreren aufgesprühten Symbolen und Schriftzügen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 3386-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell