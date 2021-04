Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand einer Garage und Brand eines Pkws

Eschwege (ots)

Brand in Garage

Um 02:21 Uhr wurde vergangene Nacht ein Brand in Herleshausen-Nesselröden gemeldet. In der Straße "Wildengraben "bemerkte zunächst ein Bewohner ein lautes Knallgeräusch und bemerkte dann einen Feuerschein in der Garage, in dem ein älterer Pkw Ford untergestellt war. Versuche das Feuer selbst zu löschen misslangen, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Den Kollegen der Feuerwehren aus Nesselröden, Wommen und Markershausen gelang es den Brand zu löschen. Beschädigt wurde neben dem älteren Pkw noch in der Garage gelagertes Brennholz sowie zwei Abfalltonnen. Auch der Dachbalken und die Dachabdeckung wurden beschädigt. Bei den Löschversuchen wurde ein 54-Jähriger Bewohner wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben. Hinsichtlich der Brandursache hat die Eschweger Kripo die Ermittlungen übernommen.

Brand eines Autos

Am gestrigen Sonntagvormittag kam es in Sontra zu einem Pkw-Brand, der den Einsatz der örtlichen Feierwehr erforderlich machte. Gegen 10:45 Uhr wurde das Feuer durch einen Zeugen im Bereich eines Entsorgungsbetriebes auf dem "Brodberg" bemerkt. Im Zufahrtsbereich der Firma stand bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr ein Pkw in Vollbrand, den die Feuerwehr um kurz nach 11:00 Uhr gelöscht hatte. Der Eigentümer des Pkw, ein 34-Jähriger aus Bad Hersfeld, hatte den älteren Renault dort zur Verschrottung mit einem Pritschenwagen vorgefahren. Beim Abladen sei das Fahrzeug in Brand geraten. Der 34-Jährige konnte sich rechtzeitig aus dem Auto entfernen. Durch das Feuer wurde auch der Pritschenwagen, die Wiese und kleinere Bäume beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell