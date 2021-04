Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gasgeruch; Essen auf Herd angebrannt; Raser geschnappt

Reutlingen (ots)

Pedelec-Fahrer verletzt

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen musste ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Weidenstraße / Lutherstraße ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 42-Jährige war gegen 17.40 Uhr mit ihrem Citroen C3 auf der Weidenstraße in Richtung Steinachstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Lutherstraße fuhr sie ohne die Vorfahrt des von rechts kommenden Pedelec-Fahrers zu beachten in den Kreuzungsbereich ein. Der 70-Jährige, der keine Chance mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren, stürzte bei der nachfolgenden Kollision und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend in die Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Einsatz wegen Gasgeruch

Gasgeruch durch eine beim Aufladen überhitzte Fahrzeugbatterie hat am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, in der Lederstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Die alarmierte Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften angerückt war, baute die Batterie des in einer Halle abgestellten Fahrzeugs aus und konnte anschließend Entwarnung geben. Vorsorglich wurde bis dahin ein angrenzendes Parkhaus kurzzeitig gesperrt. Mitarbeiter eines Energieversorgers waren ebenfalls vor Ort gekommen. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Erkenbrechtsweiler (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links und das Nichteinhalten der rechten Fahrbahnseite sind die Ursachen für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Staufenstraße / Lichtensteinstraße ereignet hat. Ein 64-Jähriger befuhr gegen 15.30 Uhr die Staufenstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend. An der Kreuzung zur Lichtensteinstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 78-jährigen Skoda-Fahrerin. Diese wollte von der Lichtensteinstraße nach links in die Staufenstraße einbiegen, wobei sie den polizeilichen Ermittlungen zufolge jedoch nicht weit genug rechts gefahren war und die Kurve stark geschnitten hatte. Beide Fahrer wurden bei der nachfolgenden Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe waren neben der Straßenmeisterei auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Wendlingen (ES): Jugendlicher Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein jugendlicher Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwochnachmittag zugezogen. Der 15-Jährige befuhr kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Mountainbike die Marktgasse vom Marktplatz herkommend. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr der Jugendliche auf die Neuffenstraße ein, um diese zur gegenüberliegenden Postfiliale zu überqueren. Hierbei wurde er vom rechts kommenden Citroen einer 57 Jahre alten Frau erfasst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf über 4.000 Euro geschätzt. (ms)

Kirchheim unter Teck (ES): Essen auf Herd angebrannt

Ein auf dem Herd vergessener Topf ist die Ursache für einen Rettungseinsatz am Mittwochabend in der Kirchheimer Straße gewesen. Gegen 21.50 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Einsatzkräfte, nachdem sie den Alarm eines Rauchmelders aus der Wohnung ihres Nachbarn gehört hatte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der 66-jährige Bewohner, der geschlafen hatte, die Tür geöffnet und seine Wohnung belüftet. Ein weiteres Einschreiten der Feuerwehrleute war nicht erforderlich. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Ein Sachschaden war durch die Rauchentwicklung nicht entstanden. (rn)

Kirchheim (ES): Motorroller-Lenker bei Unfall verletzt (Zeugenaufruf)

Leichte Verletzungen hat ein Motorroller-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Ein 20-Jähriger war mit einem Mercedes um 18.50 Uhr auf der Dettinger Straße von der Stadtmitte herkommend unterwegs. Auf Höhe einer Baustelle wollte er nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, 46 Jahre alten Zweirad-Lenker, der frontal mit der rechte Seite der C-Klasse zusammenstieß. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 7.500 Euro entstanden. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu dem Unfall. Ersten Erkenntnissen nach sollen zwei Personen am Zebrastreifen an der Baustelle gestanden haben und dem Roller-Lenker durch Handzeichen angedeutet haben weiterzufahren. (ms)

Tübingen (TÜ): Raser auf der B 27 unterwegs

Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen einen 28 Jahre alten Raser. Die Beamten waren am Mittwochabend in einem Videowagen um 20.15 Uhr auf der B 27 zwischen Kirchentellinsfurt und Tübingen unterwegs. Hierbei fiel ihnen der 5er BMW des 28-Jährigen auf. Dieser war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und forderte einen vorausfahrenden Pkw-Lenker mittels Lichthupe auf, Platz zu schaffen und auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Im Anschluss beschleunigte der BMW-Lenker stark auf über 200 km/h bei erlaubten 120 km/h und fuhr mit dieser Geschwindigkeit auf der gesamten Strecke bis Tübingen. In der Reutlinger Straße konnte der Raser gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass ihm aktuell der Führerschein gerichtlich für acht Monate entzogen worden war. Neben einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird eine Mitteilung an die Führerscheinstelle gefertigt. (ms)

Tübingen (TÜ): Motorroller-Lenkerin zu Fall gebracht

Ein Pkw-Lenker hat am Donnerstagmorgen eine Motorroller-Lenkerin auf der Hegelstraße zu Fall gebracht. Der 21-jährige Mercedes-Fahrer wechselte gegen 5.40 Uhr mit seiner E-Klasse vom Einfädelstreifen auf die rechte Fahrspur der B 28 in Fahrtrichtung Tübingen-Süd. Hierbei übersah er die auf der Hegelstraße fahrende, 21 Jahre alte Roller-Lenkerin, die durch die Kollision mit dem Pkw zu Fall kam und auf die Straße stürzte. Sie musste vom Rettungsdienst zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf rund 5.000 Euro belaufen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radler schwer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein 45-jähriger Radler, der am Mittwochabend auf dem Radweg zwischen Hirschau und Rottenburg gestürzt ist. Der Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg in Richtung Rottenburg unterwegs. Als er an der Kreuzung beim Schotterwerk abbiegen wollte, rutschte er mit seinem Rad weg und stürzte. Nach einer Erstversorgung durch den mit dem Rettungshubschrauber eingeflogenen Notarzt wurde er vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Bisingen (ZAK): Teure Unachtsamkeit

Ein teures Missgeschick ist einem Pkw-Lenker am Mittwochmittag in Bisingen unterlaufen. Der 20-Jährige hielt um 12.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito in der Steinhofener Straße an. Beim Losfahren übersah er den von hinten kommenden VW Golf eines 32 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell