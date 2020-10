Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt - Täter festgenommen

Hamm-HeessenHamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 28. Oktober, gegen 21.20 Uhr entwendete ein polizeilich bekannter Täter diverse Lebensmittel an der Heessener Straße in einem Supermarkt. Als der 31-Jährige das Geschäft verlassen wollte, wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Darauf ergriff der Dieb die Flucht. Er konnte jedoch von der Mitarbeiterin, einem hinzueilendem weiteren Mitarbeiter und einem Kunden festgehalten werden. Der Räuber wehrte sich massiv und verletzte dabei den Mitarbeiter. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde der Täter vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahl eingeleitet. (be)

