Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Sachbeschädigung an der P&R-Anlage

Bild-Infos

Download

Betzdorf (ots)

In der Nacht zum 26.02.2021 wurde an der Park&Ride-Anlage, Ladestraße, in der Innenstadt von Betzdorf ein Stromverteilerkasten zerstört. Die bisher unbekannten Täter zertrümmerten den Kasten komplett; dadurch kam es zu Stromausfällen, insbesondere fiel die Beleuchtung in der Parkanlage selbst aus. Der Betreiber Westnetz beziffert den Schaden auf ca. 2000EUR. Hinweise und Beobachtungen an die PI Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell