POL-SO: Welver-Recklingsen - Zwei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (4. August) auf der Straße "Westen"/"Im Loh" bilanzierte die Polizei zwei Verletzte und circa 25.000 Euro Sachschaden. Ein 44-jähriger Bielefelder befuhr zuvor mit seinem Wagen die vorfahrtsberechtigte Straße "Westen", von Nateln aus kommend in Richtung Recklingsen. An der Straßeneinmündung "Im Loh" bog eine 59-jährige Autofahrerin aus Lippetal auf die Vorfahrtstraße ab, ohne zuvor in Richtung des 44-Jährigen zu schauen. Durch den folgenden Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Sie mussten mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Autos war die Straße nur einseitig befahrbar. (reh)

