Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto prallt gegen Gabionenwand

Warendorf (ots)

Mit leichten Verletzungen ist ein 48-jähriger Ahlener Montagmorgen (18.01.2021, 04.55 Uhr) nach einem Verkehrsunfall in Ahlen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein 62-jähriger Ahlener war in seinem Lkw auf der Emanuel-Von-Ketteler-Straße (L 547) von Beckum aus kommend Richtung Dolberg unterwegs. An der Kreuzung mit der Feldstraße stieß er mit dem Auto des von links kommenden 48-Jährigen zusammen. Dieser fuhr auf der Feldstraße Richtung B58. Durch den Aufprall schleuderte das Auto des 48-Jährigen über die Kreuzung und stieß mit der Gabionenwand eines Gartens zusammen. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

