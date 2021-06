Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Kellerräume eines Wohnhauses

Mannheim-Seckenheim (ots)

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben sich am Samstag um 16.30 Uhr Zutritt zu den Kellerräumen eines Wohnhauses in der Ihringer Straße in Mannheim-Seckenheim verschafft. Sie brachen dort mehrere Kellerparzellen auf. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Wie der oder die Täter ins Haus kamen, wird noch ermittelt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203 9305-0.

