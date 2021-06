Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt Fahrertür eines Wohnmobils - Polizei sucht Zeugen

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag, 13. Juni 2021, 12 Uhr, und Donnerstag, 17. Juni 2021, 16 Uhr, hat ein Unbekannter in Eberbach ein in der Akazienstraße geparktes Wohnmobil beschädigt. Die Fahrertür wurde zerkratzt. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Das Wohnmobil stand ordnungsgemäß auf einem Stellplatz in Höhe eines Spielplatzes. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise dem Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/92100 zu geben.

