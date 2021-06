Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt mit Fahrzeug Außenspiegel eines Lkw und fährt weiter - Zeugen gesucht!

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug in Eberbach-Pleutersbach am Samstag im Zeitraum zwischen 7 und 10.15 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Lastwagen gestreift und ist weitergefahren. Der Unfallverursacher befuhr die Allemühler Straße in Richtung Allemühl und hat dabei den linken Außenspiegel des Lkw beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen um Hinweise ans Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/92100.

