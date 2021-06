Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 56-jähriger Mann verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Sonntagabend verursachte im Stadtteil Neckarau ein 56-jähriger Mofa-Fahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem Mofa (FmH-25) auf der Schwingstraße unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam der 56-Jährige, der keinen Helm trug, zu Fall und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Dabei zog er sich Verletzungen an Arm und Bein zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Erstversorgung des Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert und über 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er nicht im Besitz eines solchen war. Auch eine Mofa-Prüfbescheinigung konnte der 56-Jährige nicht vorweisen.

Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

