Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbrüche in verschiedene Schulen im Schulzentrum Montabaur

Montabaur (ots)

In der Nacht zu Freitag, 23.04.2021, wurde von bislang unbekannten Personen in die Schulen Landesmusikgymnasium, Mons-Tabor-Gymnasium und Heinrich-Roth-Realschule eingebrochen. Die Täter haben jeweils verschiedene Türen aufgebrochen und die Schränke und Schubladen der Büros (u.a. Sekretariat) durchsucht. Entwendet wurden in allen Fallen Bargeld, das von den Tätern vorgefunden wurde. Der genaue Betrag steht noch nicht fest. Die Polizei bittet nun um Hinweise, wer in der Nacht zum Freitag im Bereich des Schulzentrums von Montabaur verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur unter 02602-92260.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell