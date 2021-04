Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Nastätten (ots)

Am Donnerstag, den 22.04.2021 zwischen 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr wurde ein abgestellter weißer VW Multivan auf dem Kundenparkplatz des in der Brühlstraße in Nastätten befindlichen Penny-Marktes beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ist mit den Multivan am Heck beim Ein-/Ausparken kollidiert und hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St.Goarshausen unter Tel. 06771-9327-0 zu melden.

