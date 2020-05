Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am Freitagnachmittag, 22.05.2020 zwischen 16:00 und 17:00 Uhr war die 19-jährige Fahrerin eines weißen Kleinwagens in den Lebensmitteldiscountern LIDL und ALDI in der Kölner Straße in 57610 Altenkirchen (Westerwald) einkaufen und hatte ihr Fahrzeug für die Dauer der Einkäufe auf den jeweiligen Parkplätzen abgestellt. Erst später stellte sie fest, dass in der o.g. Zeit ein anderer Pkw gegen ihr Fahrzeug gestoßen sein musste, denn Kotflügel und Stoßstange hinten links waren beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 EUR. Zu dieser Beschädigung kann es nur gekommen sein, als sie ihren Pkw auf den o.g. Parkplätzen abgestellt hatte. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise (Tel. 02681/946-0 oder Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681/946-0

Email: pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell