Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall im Kreisel Hoya mit anschließender Flucht- Zeugen gesucht!

HoyaHoya (ots)

(SMO)Am 13.11.2020, um 20:45 Uhr, kam es im Kreisverkehr in Hoya zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr aus Hoyerhagen in Richtung Kreisel und beabsichtigte im Kreisverkehr in Richtung Hassel zu fahren. Ein PKW welcher aus Bücken kommend, ebenfalls den Kreisverkehr in Richtung Hassel verlassen wollte hatte Vorrang. Der Unfallverursacher übersah den PKW und es kam zur Kollision. Der Unfallverursacher meldete sich anschließend bei der Polizei. Der geschädigte PKW entfertne sich vom Unfallort. Wer kann Angaben zu dem Unfall und vor allem zu dem flüchtigen Fahrzeug machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251-93464-0 entgegen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

