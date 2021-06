Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntag um 0.20 Uhr unbefugt Zugang in den Lagerraum einer Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Eberbach verschafft. Dort entwendete er Waren im Wert von rund 800 Euro und entnahm aus der Kasse im Verkaufsraum rund 400 Euro. Videoaufnahmen, die den Täter zeigen, wurden gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, schlank, kurze Haare, Geheimratsecken, er trug schwarze Adidas-Schuhe, eine Sonnenbrille, eine dreiviertellange Jeans, eine Camouflage-Jacke der Marke "Under Armour" und hatte einen schwarzen Rucksack der Marke "Converse" bei sich. Hinweise bitte ans Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/92100.

