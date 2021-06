Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Autofahrer will aussteigen, Radfahrer stürzt

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Sonntag kurz nach 18 Uhr in Heidelberg-Neuenheim verletzt. Der 60-Jährige aus Heidelberg befuhr mit seinem Pedelec die Neuenheimer Landstraße in westlicher Richtung, als ein 35-jähriger Autofahrer aus seinem parkenden Auto aussteigen wollte. In dieser Situation kam der Fahrradfahrer zu Fall und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie genau der Unfall ablief und ob der Radfahrer die Autotür berührte und dadurch stürzte, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell