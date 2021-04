Polizei Mettmann

POL-ME: Berliner Viertel: Streifenwagen beworfen - Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2104038

Mettmann (ots)

Bereits in der Nacht zu vergangenen Samstag (10. April 2021) haben zwei junge Männer in Monheim am Rhein einen Streifenwagen der Polizei mit Schotter beworfen und einen Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige stellen, bittet im Rahmen der Ermittlungen jedoch um weitere Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 23 Uhr am späten Freitagabend (9. April 2021) waren zwei Polizeibeamte in Monheim im Rahmen ihrer Streife über die Schöneberger Straße in Richtung Ernst-Reuter-Platz gefahren, als sie auf einmal einen lauten Knall hörten. Die Beamten stellten fest, dass ihr Streifenwagen gerade aus Richtung eines Spielplatzes mit Schotter und Kies beworfen worden war. Zudem konnten sie mehrere junge Männer sehen, die fluchtartig vom Spielplatz wegrannten.

Bei einer kurzen Nacheile konnten die Polizisten einen der mutmaßlichen Täter einholen und festhalten. Obwohl der Mann zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien machte, konnten die Beamten schnell feststellen, dass es sich bei ihm um einen 25-jährigen Monheimer handelte, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort kam dann ein zweiter Mann dazu, um dem 25-Jährigen eine Jacke zu übergeben. Bei diesem jungen Mann handelte es sich um einen 20-jährigen Monheimer, der ebenfalls schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Die beiden Männer wurden von den Polizisten als Beschuldigte einer Straftat (Sachbeschädigung) belehrt. Gegen beide wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Die genaue Tatbeteiligung ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Daher fragt die Polizei, wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann. Diese nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Bei einer Begutachtung des Streifenwagens stellten die Polizeibeamten fest, dass an der Frontscheibe ein Steinschlag entstanden war. Zudem war die Motorhaube zerkratzt und eingedellt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe von mindestens 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell