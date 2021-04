Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden - Wülfrath - 2104037

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag des 11.04.2021, gegen 13.50 Uhr, kam es an der innerörtlichen Einmündung Eichenweg / Mettmanner Straße (L 422) in Wülfrath zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und hohem Sachschaden. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage am Unfallort außer Betrieb, die Ampel für den untergeordneten Eichenweg zeigte gelbes Blinklicht und die Vorfahrtregelung richtete sich nach der vorhandenen Beschilderung.

In dieser Situation befuhr ein 33-jähriger Mann aus Wülfrath, mit einem silbergrauen PKW Mercedes C200, den untergeordneten Eichenweg, aus Richtung Akazienweg kommend. An der Einmündung Mettmanner Straße bog er nach rechts in diese ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 47-jährigen Mannes aus Mettmann, der die Mettmanner Straße mit seinem schwarzen PKW Audi A3, aus Richtung Mettmann kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Es kam zur schweren Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei zogen sich der Audi-Fahrer und sein 46-jähriger Beifahrer aus Wülfrath leichte Verletzungen zu. Beide lehnten den Transport mit einem vorsorglich zum Unfallort gerufenen Rettungswagen ab und wollten sich eigenständig in ambulante ärztliche Behandlung begeben.

Beide Fahrzeughalter kümmerten sich eigenständig um das Abschleppen ihrer stark beschädigten Unfallfahrzeuge. Den entstandenen Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 20.000,- Euro.

