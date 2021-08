Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Auto und Carport gehen in Flammen auf

Warstein (ots)

Am Samstag (7. August) kam es gegen 19.13 Uhr zu einem Brand in der Straße "Südterrasse" in Allagen. Ein unter dem Carport geparkter Wagen (Diesel) und das Carport brannten nieder. Erkenntnisse über die Brandursache liegen noch nicht vor. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. Der durch den Brand und das eingesetzte Löschwasser der Feuerwehr entstandene Sachschaden wird auf mindestens 70.000 Euro eingeschätzt. Zeugen, die im Bereich der Südterrasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

