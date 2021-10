Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Telefonmast beschädigt

Wietmarschen (ots)

Am Freitag wurde an der Straße Pferdebahn in Wietmarschen ein Telefonmast stark beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich bei seiner Fahrt in Richtung Wietmarschen von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

