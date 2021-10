Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Opel beschädigt

Twist (ots)

Am Samstag kam es zwischen 20.30 und 1.40 Uhr in der Kirchstraße in Twist zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Befahren der Kirchstraße den am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 900 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden.

