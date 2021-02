Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Drogen aus dem fahrenden Wagen geworfen.

Lippe (ots)

Auf der Liemer Straße wollten Polizeibeamte am Samstag eine Verkehrskontrolle durchführen und im Rahmen dessen gegen 14:10 Uhr einen blauen VW Lupo anhalten. Auf das Anhaltezeichen des Streifenwagens "Stopp Polizei" hin gab der Fahrer Gas und fuhr deutlich zu schnell nach Waddenhausen. Dort bog er in die Dürerstraße ab. Die Beamten beobachteten, dass aus dem Beifahrerfenster ein Gegenstand in Buschwerk am Straßenrand geworfen wurde. Kurz darauf hielt der Wagen an. Der Fahrer und Beifahrer flohen aus dem Wagen und rannten davon. Polizeibeamte konnte beide Männer einholen und stellen. Es handelt sich um einen 20-Jährigen Lagenser und einen ebenfalls 20-jährigen Mann aus Osnabrück. Auf der Rückbank saß eine 19-jährige Frau. Bei dem weggeworfenen Gegenstand handelte es sich um eine Geldkassette mit Bargeld und Amphetaminen (unter anderem Ecstasy). Der Lagenser, der am Steuer saß, ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Es wurde eine Blutprobe genommen, der Wagen wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

