POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.07.2021.

Aufgebrochene Registrierkasse gefunden - Eigentümer gesucht.

28.06.2021

Salzgitter, Baddeckenstedt.

Die Polizei Salzgitter sucht den Eigentümer einer elektronischen Registrierkasse.

Einer aufmerksamen Bürgerin war am Montag, 28.06.2021, die Ladenkasse aufgefallen. Diese lag aufgebrochen im hohen Gras an der Bundesstraße 6 in unmittelbarer Nähe zu dem Bahnübergang in der Ortschaft Baddeckenstedt.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die weitgehend zerstörte Kasse bislang keiner Straftat zugeordnet werden.

Daher fragt die Polizei Salzgitter: Wer kann Angaben zu dem letzten Besitzer oder Eigentümer der abgebildeten Ladenkasse machen? Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970.

