Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.07.2021.

Am Donnerstag, 11.03.2021 gegen 10:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse aus der Jacke des Geschädigten, der sich zum Tatzeitpunkt am Aldi-Markt in 38228 Salzgitter-Bruchmachtersen aufhielt. Zum späteren Zeitpunkt suchte der Täter eine Filiale einer Landesbank im Kurt-Schuhmacher-Ring auf und hob mit der EC-Karte des Geschädigten eine Bargeldsumme in Höhe von 1000 EUR ab.

Gesucht wird eine männliche Person, Bartträger, mit einer schlanken Statur. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige dunkle Kleidung sowie ein dunkles Basecap, welches mit einem auffällig hellen Mittelstreifen gekennzeichnet war. Zudem trug er helle Sportschuhe. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 erbeten.

