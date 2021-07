Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.07.2021.

Peine (ots)

Täter zerkratzten Fahrzeuge.

Ilsede, Bürgermeister-Brecht-Ring, 03.07.2021, 18:00 Uhr-05.07.2021, 10:30 Uhr.

In mindestens zwei Fällen kam es zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Die derzeit unbekannten Täter zerkratzten bei einem geparkten Audi und einem VW den Fahrzeuglack und verursachten einen Schaden von mindestens 1.600 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Ilsede unter der Rufnummer 05172/370750 in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Vechelde, Bundesstraße 1, Brücke der Kreisstraße 21 nach Wahle, 05.07.2021, 20:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen ein oder mehrere unbekannte Täter einen Gegenstand von einer Brücke auf ein fahrendes Auto eines 38-jährigen Mannes geworfen haben. Dieser Gegenstand habe die Windschutzscheibe des Pkw beschädigt. Die Täter flüchteten vom Tatort. Eine Beschreibung der Täter ist nicht möglich. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302/930490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell