Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht

1.000 Euro Schaden

Gronau (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 12.55 Uhr, wurde auf der Straße Hinterm Schwanenteich ein schwarzer VW Passat Kombi angefahren und beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat (02562) 9260 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell