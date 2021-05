Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - 86-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Ahaus (ots)

Am Samstag fuhr ein 21-jähriger Ahauser gegen 11.05 Uhr mit seinem Auslieferungsfahrzeug vom linken Fahrbahnrand der Straße Rosenthal an. Eine 86-jährige Krankenfahrstuhlfahrerin übersah er dabei offenbar. Die Ahauserin wich nach rechts aus und konnte eine Kollision der Fahrzeuge verhindern. Allerdings kollidierte sie infolge des Ausweichmanövers mit einem Betonpfosten und wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhaus.

