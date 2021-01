Polizei Paderborn

POL-PB: Courage-Ehrung: Zwei mutige Frauen ermöglichen schnelle Festnahme einer Räuberin

Paderborn / Kreis Paderborn (ots)

(CK) - In regelmäßigen Abständen ehrt die Kreispolizeibehörde Paderborn couragiertes und vorbildliches Verhalten von Menschen, die sich im Kreis in einer Gefahrensituation oder bei einer Straftat in besonderer Weise für den Schutz des Lebens, der Gesundheit, des Eigentums oder den Erhalt der Rechtsordnung eingesetzt haben.

Da ein solch couragiertes Verhalten heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, ehrt der Leiter der Kreispolizeibehörde Paderborn, Landrat Christoph Rüther, diese Menschen ab sofort im Rahmen von persönlichen Terminen, um so seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.

Stephanie Hinze (47) und Martina Köller-Schuldt (51), beide aus Paderborn, beobachteten im September letzten Jahres einen Raubüberfall auf einen Juwelier in der Königstraße. Sie machten dann alles richtig: Sie alarmierten sofort über 110 die Polizei.

Als sie sahen, dass eine beteiligte Räuberin zu Fuß flüchtete, folgten beide Frauen dieser Täterin mit sicherer Distanz, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Parallel dazu blieben sie konsequent am Handy und hielten darüber den Kontakt zur Polizei. Auf diese Weise konnten sie die eingesetzten Polizeibeamten zu der Räuberin lotsen, die dann die Frau mit Waffe und Beute festnehmen konnten. Dank dieser beiden engagierten Zeuginnen konnte die Tat schnell geklärt und die anderen Mittäter ermittelt werden.

"Sie haben durch ihr Verhalten großen Mut bewiesen", lobt Landrat Christoph Rüther im Rahmen einer kleinen Feierstunde die beiden Frauen. "Sie haben hingesehen und gehandelt ohne dabei jedoch sich oder andere in Gefahr zu bringen. Durch ihr vorbildliches Verhalten haben sie dazu beigetragen, dass eine schwere Straftat geklärt werden konnten", so Rüther.

Stephanie Hinze und Martina Köller-Schuldt freuten sich über die lobenden Worte und die als Anerkennung überreichte Urkunde sowie ein persönlich gestaltetes Geschenk.

Foto (vlnr): Martina Köller-Schuldt, Pressesprecherin Corinna Koptik, Landrat Christoph Rüther, Stephanie Hinze

