Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Einbrecher wurden vertrieben

Bocholt-Suderwick (ots)

In der Nacht zum Samstag machten sich noch unbekannte Einbrecher gegen 03.00 Uhr an der Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Koppers Fohre zu schaffen. Die Bewohnerin wurde durch die Geräusche geweckt und machte sich lautstark bemerkbar, woraufhin der oder die Täter flüchteten. An der Terrassentür war ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Zur fraglichen Zeit wendete ein schwarzer VW Golf 5 in der Sackgassen der Straße Koppers Fohre. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

