Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall

AalenAalen (ots)

Vellberg: Bei Glätte gegen Leitplanke gerutscht

Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mazda-Fahrer die L1064 von Vellberg in Richtung Eschenau. An der dortigen Gefällstrecke kam er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die Leitplanke. Der Sachschaden beträgt 3.600 Euro.

Satteldorf: Von der Autobahn abgekommen

Am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw-Renault die BAB A6 in Richtung Heilbronn. Auf Höhe Bronolzheim kam er aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von 50 Meter einen Wildschutzzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Fichtenau-Matzenbach: Bei Schneeglätte gegen Gartenmauer gerutscht

Am Sonntagmorgen gegen 05:50 Uhr wollte ein 26-jähriger Dacia-Fahrer von der Unterdeufstettener Straße nach links in die Breitenbacher Straße einbiegen. Auf der glatten Fahrbahn geriet er ins Rutschen und stieß gegen eine Gartenmauer. Durch den Aufprall wurden die Airbags am Pkw ausgelöst. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

