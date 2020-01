Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fussgängerin

Werne (ots)

Am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr kam es an dem Kreisverkehr Capeller Str. / Am Bahnhof in Werne zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fussgängerin. Die 33 jährige Wernerin beabsichtigte die Straße "Am Bahnhof" über den dortigen Fussgängerüberweg zu überqueren. Hier wurde sie von einem auswärtigen Autofahrer übersehen und angefahren. Die Wernerin wurde bei dem Zusammenstoss schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

