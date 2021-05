Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung Gescher-Estern: Schwerer Unfall an der L 608

Gescher (ots)

Am Freitag, 07.05.2021, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 69jähriger Mann aus Gescher mit einem Aufsitzrasenmäher seine Hofeinfahrt an der L 608. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Hofeinfahrt ab und stürzte in einen ca. 2 m tiefen Graben. Hier wurde er von dem Aufsitzrasenmäher begraben und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sachschaden entstand nicht. Eine Sperrung der L 608 war nicht erforderlich.

